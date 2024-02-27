Яйца из Турции оказались не для продажи: такого никто не ожидал

Последние данные о поставках яиц из Турции в Россию привлекли внимание потребителей из-за снижения цен на этот продукт. Однако представители правительства прояснили ситуацию.

В декабре прошлого года Россельхознадзор разрешил ввоз яиц из Турции и сотрудничество с 17 иностранными предприятиями. Это вызвало интерес, учитывая возможное привлекательное предложение для покупателей по цене около 90 рублей за десяток.

Однако оказалось, что в регион поступают яйца из 14 других российских субъектов, а не из Турции. Представители власти предоставили список местных брендов, включая производителей из Воронежской, Курска, Липецкой областей и других регионов.

Интересно, что сетевые магазины региона не продают яйца из других стран, даже после разрешения на импорт яиц из Турции. Все иностранные яйца направляются на переработку, в основном для производства кондитерских изделий.

Таким образом, несмотря на возможность импорта яиц из Турции, предпочтение рынка отдается продукции отечественных производителей, возможно, из-за качества и ценовой конкуренции. Низкие цены на российские яйца и их широкое наличие на полках магазинов говорят о доступности качественного продукта для потребителей.