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· Ульяна Сенько

Яйца из Турции не дошли до российских прилавков: стало известно, для чего их избавили от пошлин и ввезли в Россию

Яйца из Турции не дошли до российских прилавков: стало известно, для чего их избавили от пошлин и ввезли в Россию

ustaliy.ru

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Недавние сообщения о поставках турецких яиц в Россию привлекли внимание общественности, особенно в свете последних колебаний цен на этот товар. Но представители российского правительства предприняли шаги, чтобы прояснить ситуацию.

Зимой прошлого года Россельхознадзор разрешил импорт яиц из Турции и одобрил работу иностранных компаний. По мнению экспертов, стоимость десятка таких яиц составляет около 90 рублей и, учитывая нынешний рост цен, может быть интересна потребителям. Однако выяснилось, что в регион поставляются другие российские яйца, а не из Турции. Других отечественных яиц в сетевых магазинах региона не оказалось. Даже после разрешения импорта из Турции турецких яиц в магазинах не оказалось.

В настоящее время все иностранные яйца используются для переработки, в основном для производства кондитерских изделий. Цены на яйца в регионе значительно снизились. Например, самые дешевые яйца продаются в сети «О'КЕЙ» по 93 рубля за десять штук, а в «Магните» - по 100 рублей.

Таким образом, импорт яиц из Турции не оказал большого влияния на рынок в России, поскольку местные производители продолжают успешно конкурировать за потребителей. Кроме того, доступность местных яиц по разумным ценам также способствует сохранению спроса на них. В целом, важно, чтобы потребители имели возможность выбора и могли приобретать качественные продукты по доступным ценам.

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