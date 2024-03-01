Ситуация с поставками турецких яиц в Российскую Федерацию вызвала определенный интерес у потребителей из-за недавнего спада цен на этот продукт: на полках магазинов теперь яйца из Турции или нет?

Представители российского правительства прояснили, что, несмотря на разрешение на ввоз яиц из Турции, основная часть поставок все же осуществляется из различных российских регионов. В регионе на полках магазинов представлены отечественные торговые марки яиц, произведенные в различных российских субъектах.

Интересно отметить, что магазины сети не обнаружили яиц от иностранных поставщиков, даже после разрешения на импорт из Турции. Возможно, это связано с предпочтением потребителей к отечественной продукции или другими факторами. Сейчас иностранные яйца используются для переработки, главным образом для производства кондитерских изделий.

Несмотря на возможность импорта яиц из-за предложения из Турции, российский рынок предпочитает продукцию отечественных производителей, возможно, из-за высокого качества и ценовой конкуренции. Низкие цены на отечественные яйца и их большой выбор в магазинах свидетельствуют о доступности качественного продукта для потребителей.