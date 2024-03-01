Новости России
· Ульяна Сенько

Яйца из Турции не доехали до россиян: стало известно, для чего их избавили от пошлин и ввезли в Россию

Яйца из Турции не доехали до россиян: стало известно, для чего их избавили от пошлин и ввезли в Россию

PROKAZAN

Подписаться в Telegram

Ситуация с поставками турецких яиц в Российскую Федерацию вызвала определенный интерес у потребителей из-за недавнего спада цен на этот продукт: на полках магазинов теперь яйца из Турции или нет?

Представители российского правительства прояснили, что, несмотря на разрешение на ввоз яиц из Турции, основная часть поставок все же осуществляется из различных российских регионов. В регионе на полках магазинов представлены отечественные торговые марки яиц, произведенные в различных российских субъектах.

Интересно отметить, что магазины сети не обнаружили яиц от иностранных поставщиков, даже после разрешения на импорт из Турции. Возможно, это связано с предпочтением потребителей к отечественной продукции или другими факторами. Сейчас иностранные яйца используются для переработки, главным образом для производства кондитерских изделий.

Несмотря на возможность импорта яиц из-за предложения из Турции, российский рынок предпочитает продукцию отечественных производителей, возможно, из-за высокого качества и ценовой конкуренции. Низкие цены на отечественные яйца и их большой выбор в магазинах свидетельствуют о доступности качественного продукта для потребителей.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Бастрыкин взял под контроль дело о гибели новорожденного в Челнах

Интересное в Казани

17 часов назад

Кейтеринг для особых праздников: учет предпочтений каждого гостя

как поставить решетку от тараканов в вытяжке

Новости Казани

день назад

В Казани одна школа обгоняет всю Башкирию по количеству олимпиадников

Интересное в Казани

3 дня назад

Самое время самовара. Историей успеха поделились братья Пономаревы, основатели чайной компании из Перми.

реставрация ванны жидким акрилом в Уфе

Новости Казани

день назад

В ТЦ «Квартал» Казани закрылся гипермаркет «Магнит»

Новости Казани

день назад

Метшин считает Куюки и Салмачи ошибками 90-х

Новости Казани

день назад

«Татинвестгражданпроект» представил эскизы новых станций метро Казани

Новости Татарстана

23 часа назад

Бастрыкин взял под контроль дело об избиении подростка в Челнах

Новости Казани

день назад

На Даурской в Казани построят тепличное хозяйство
Лонгриды
2 дня назад

Перевалили за 300 серию за 11 лет: уроженец Татарстана Сергей Рудзевич о съемках новых серий «СашиТани» на ТНТ

Перевалили за 300 серию за 11 лет: уроженец Татарстана Сергей Рудзевич о съемках новых серий «СашиТани» на ТНТ

Новости Татарстана

44 минуты назад

1 марта Татарстан окажется на периферии антициклона

Интересное в Казани

17 часов назад

Кейтеринг для особых праздников: учет предпочтений каждого гостя

Новости Казани

59 минут назад

Центр сохранения и развития исторической среды создали в Казани

Новости Татарстана

час назад

Храм-памятник на Казанке отреставрируют за 150 млн рублей
Готовимся пересесть на лодки? Ждать ли в Казани сильное половодье из-за рекордных снегопадов
Лонгриды
6 дней назад

Готовимся пересесть на лодки? Ждать ли в Казани сильное половодье из-за рекордных снегопадов

Новости Татарстана

16 часов назад

В Казани около 400 домов находятся под риском затопления

Новости Татарстана

17 часов назад

В Минобре РТ осудили школьников, снимающих скандалы на телефон

Новости Татарстана

17 часов назад

Путин: на обновление общественного транспорта выделят 150 млрд рублей
Вот как казанские девушки привлекают внимание мужчин
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Вот как казанские девушки привлекают внимание мужчин