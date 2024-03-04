Яйца из Турции не доехали до прилавков магазинов: стало известно для чего они ввезелны в Россию

Недавно в нашу страну стали массово поступать яйца из Турции, что вызвало интерес у потребителей, особенно учитывая низкую стоимость этого продукта. Однако правительство решило прояснить ситуацию.



В декабре прошлого года Россельхознадзор разрешил ввоз яиц из Турции и утвердил работу семнадцати зарубежных предприятий. Эксперты отмечают, что стоимость 10 таких яиц будет около 90 рублей, что, учитывая текущий рост цен, может быть привлекательным предложением для покупателей.





Однако выяснилось, что в регион поставляются яйца уже из 14 других российских субъектов, а не из Турции. Представители власти предоставили список отечественных брендов, которые продаются в данном регионе. Среди них есть производители из Воронежской области, Курска, Липецкой области и других.Очень интересно, что в сетевых магазинах региона не обнаружено поставщиков яиц из других стран. Даже после разрешения на импорт яиц из Турции, куриные яйца турецкого производства так и не появились на полках магазинов. Это может быть связано с предпочтением отечественных производителей или другими факторами. Пока что все импортные яйца направляются на переработку, в основном для изготовления кондитерских изделий. В республике же цены на яйца уже значительно снизились. Например, самые недорогие можно приобрести в сети магазинов "О'кей" по цене 93 рубля за 10 штук, а в "Магните" стоимость составляет от 100 рублей.Таким образом, можно сказать, что, несмотря на возможность импорта яиц из Турции, рынок предпочитает отечественных производителей. Это может быть связано как с качеством продукции, так и с конкуренцией по ценам. Однако низкая стоимость отечественных яиц и их разнообразие на полках магазинов свидетельствуют о том, что потребители имеют хороший выбор и могут приобрести качественный продукт по доступной цене.