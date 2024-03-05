Яйца из Турции не доехали до прилавков магазинов: стало известно, для чего они понадобились в России

Ситуация с поставками яиц из Турции в Россию привлекла внимание потребителей и вызвала споры относительно того, яйца из какой страны в настоящее время находятся на полках магазинов?

В декабре прошлого года Россельхознадзор разрешил ввоз яиц из Турции. Учитывая нынешний рост цен на этот продукт, это могло стать привлекательным предложением для покупателей.

Однако выяснилось, что на самом деле яйца в регион поставлялись не из Турции, а из Российской Федерации. Это объясняется тем, что иностранные яйца в магазинах вообще отсутствуют. Чиновник предоставил список отечественных производителей, чья продукция есть в регионе, в том числе компании из Курской, Воронежской и Липецкой областей.

Интересно, что в сетевых магазинах региона иностранные яйца отсутствуют. В настоящее время зарубежные яйца в основном отправляются на переработку для производства кондитерских изделий.

Существует возможность импорта яиц из Турции, но российский рынок предпочитает отечественных производителей. Вероятно, это связано как с качеством продукции, так и с ценовой конкуренцией. Низкая цена на яйца отечественного производства и их широкое распространение в магазинах говорит о том, что у потребителей есть хороший выбор и они могут купить качественный продукт по доступной цене.