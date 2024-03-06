Последние новости о крупных поставках яиц из Турции в Россию вызвали интерес у публики, но в итоге выяснилось, что яйца, представленные на российском рынке, на самом деле поступают из других регионов Российской Федерации.

Россельхознадзор разрешил импорт турецких яиц и утвердил работу зарубежных предприятий, но на самом деле на полки магазинов попадают отечественные товары.

Представители власти представили список российских торговых марок яиц, доступных на рынке, включая производителей из различных регионов страны. Яйца из других стран, включая Турцию, не обнаружены в продаже. Возможно, это связано с предпочтением потребителей к отечественным продуктам или иными факторами.

В настоящее время импортированные яйца используются в основном для переработки, в том числе для производства кондитерских изделий. Цены на яйца резко снизились, но потребители все равно предпочитают отечественные продукты. Это может быть обусловлено качеством товаров, ценовой конкуренцией или другими факторами.

Таким образом, российский рынок продолжает отдавать предпочтение российским производителям яиц, несмотря на возможность импорта.