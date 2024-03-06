Новости России
· Ульяна Сенько

Яйца из Турции не доехали до прилавков магазинов: стало известно, для чего они нужны России

Яйца из Турции не доехали до прилавков магазинов: стало известно, для чего они нужны России

dzen.ru

Подписаться в Telegram

Последние новости о крупных поставках яиц из Турции в Россию вызвали интерес у публики, но в итоге выяснилось, что яйца, представленные на российском рынке, на самом деле поступают из других регионов Российской Федерации.

Россельхознадзор разрешил импорт турецких яиц и утвердил работу зарубежных предприятий, но на самом деле на полки магазинов попадают отечественные товары.

Представители власти представили список российских торговых марок яиц, доступных на рынке, включая производителей из различных регионов страны. Яйца из других стран, включая Турцию, не обнаружены в продаже. Возможно, это связано с предпочтением потребителей к отечественным продуктам или иными факторами.

В настоящее время импортированные яйца используются в основном для переработки, в том числе для производства кондитерских изделий. Цены на яйца резко снизились, но потребители все равно предпочитают отечественные продукты. Это может быть обусловлено качеством товаров, ценовой конкуренцией или другими факторами.

Таким образом, российский рынок продолжает отдавать предпочтение российским производителям яиц, несмотря на возможность импорта.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани был замечен самолет-«призрак»

Интересное в Казани

день назад

Лето для тех, кто в нем нуждается: репортаж с благотворительного ужина в Казани

перекись от грибка

Новости Татарстана

день назад

Самолет из Казани со 168 пассажирами едва не рухнул при посадке в Сочи

Новости Татарстана

19 часов назад

Болельщики «Ак Барса» матерят тренера за поражения команды

3d-анимация цены в Москве

Новости Татарстана

15 часов назад

В Татарстане налоговая зафиксировала 29 миллиардеров

Новости Татарстана

день назад

Российский миллиардер предложил работу победителю менделеевской Олимпиады по химии

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане все 10-классники будут проходить военные сборы

Новости Казани

21 час назад

Полиция проводит проверку после массовой драки в ТЦ «Тандем» в Казани
Лонгриды
день назад

«СССР, тюрьма и бизнес»: Сергей Жуков презентовал новый сериал

«СССР, тюрьма и бизнес»: Сергей Жуков презентовал новый сериал

Новости Татарстана

12 часов назад

В Татарстане снова закончилась вакцина от кори

Интересное в Казани

день назад

Лето для тех, кто в нем нуждается: репортаж с благотворительного ужина в Казани

Новости Татарстана

14 часов назад

Новый управляющий Сбербанка в РТ рассказал, что предшествовало его назначению в Татарстан

Новости Казани

14 часов назад

В Казани задержали осужденного, который объявлен в федеральный розыск
Перевалили за 300 серию за 11 лет: уроженец Татарстана Сергей Рудзевич о съемках новых серий «СашиТани» на ТНТ
Лонгриды
6 дней назад

Перевалили за 300 серию за 11 лет: уроженец Татарстана Сергей Рудзевич о съемках новых серий «СашиТани» на ТНТ

Новости Татарстана

15 часов назад

В Татарстане налоговая зафиксировала 29 миллиардеров

Новости Казани

17 часов назад

В Казани планируют реконструировать комплекс зданий фабрики Алафузова

Новости Татарстана

17 часов назад

Рустам Минниханов поблагодарил татарских предпринимателей
Попробуйте это хотя бы раз: что нужно успеть сделать этой зимой
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Попробуйте это хотя бы раз: что нужно успеть сделать этой зимой