Новости России
· Алина Алмакаева

Яйца из Турции не доехали до прилавков магазинов: стало известно для чего их ввозили в Россию

Яйца из Турции не доехали до прилавков магазинов: стало известно для чего их ввозили в Россию

gazeta.ru

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Последние новости касательно поставок яиц из Турции в Россию привлекли внимание общественности, особенно с учетом резкого снижения цен на этот продукт. Однако правительственные представители решили прояснить ситуацию.

В декабре прошлого года Россельхознадзор утвердил ввоз яиц из Турции и дал согласие на работу семнадцати иностранных компаний. Специалисты отмечают, что стоимость десятка таких яиц составит приблизительно 90 рублей, что может представлять собой привлекательное предложение для потребителей, особенно в условиях растущих цен.

Однако, оказалось, что на самом деле в регион поставляются яйца от 14 других российских регионов, а не из Турции. Представители власти предоставили перечень отечественных брендов яиц, которые доступны в данном регионе. Среди них присутствуют производители из Воронежской области, Курска, Липецкой области и других территорий.

Интересно отметить, что в сетевых магазинах региона не обнаружено поставщиков яиц из-за границы. Даже после разрешения на ввоз яиц из Турции, куриные яйца турецкого производства так и не появились на прилавках магазинов. Возможно, это обусловлено предпочтением российских потребителей отечественной продукции или другими факторами. Пока что все импортные яйца направляются на переработку, в основном для производства кондитерских изделий. В то время как цены на яйца в регионе значительно снизились. Например, самые доступные цены можно найти в сети магазинов "О'КЕЙ", где десяток яиц стоит 93 рубля, а в сети "Магнит" цена начинается от 100 рублей.

Таким образом, можно заключить, что, несмотря на возможность импорта яиц из Турции, рынок отдает предпочтение отечественным производителям. Это может быть обусловлено как качеством продукции, так и ценовой конкуренцией. Низкие цены на отечественные яйца, а также их разнообразие на прилавках магазинов, свидетельствуют о том, что потребители имеют возможность выбирать качественный продукт по доступной цене.

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