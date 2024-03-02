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· Ульяна Сенько

Яйца из Турции не доехали до прилавков магазинов: стало известно, для чего их ввезли в Россию

Яйца из Турции не доехали до прилавков магазинов: стало известно, для чего их ввезли в Россию

mnogoblock.ru

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Недавнее падение цен на турецкие яйца повысило интерес к поставкам турецких яиц в Россию. Был поднят вопрос о наличии турецких яиц в магазинах.

Российские власти пояснили, что, хотя импорт яиц из Турции разрешен, основная часть поставок по-прежнему осуществляется из различных регионов России. Яйца на полках магазинов — это яйца отечественных марок, произведенные в разных регионах России.

Интересно, что даже после разрешения импорта из Турции в сетевых магазинах не было обнаружено ни одного иностранного яйца. Это может быть связано как с предпочтением потребителей к российской продукции, так и с другими факторами. В настоящее время иностранные яйца используются в основном в производстве кондитерских изделий.

Несмотря на возможность импорта из Турции, на российском рынке предпочтение отдается яйцам отечественных производителей. Низкие цены на российские яйца и широкий ассортимент в магазинах свидетельствуют о том, что российские потребители имеют доступ к качественной продукции.

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