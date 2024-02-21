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Адское тепло: лето 2024 года обещает аномальное пекло

Адское тепло: лето 2024 года обещает аномальное пекло

tsk-service.ru

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Стала известно, что летний сезон 2024 года будет одним из самых жарких в истории, превосходя все предыдущие рекорды.

Специалисты метеорологии прогнозируют, что средняя температура воздуха от июня до августа будет колебаться от 25 до 27 градусов, что значительно выше нормы. В течение этого периода столбики термометров временами поднимутся выше отметки в плюс 35 градусов, что превысит средние показатели на 5 градусов.

Метеорологи также предупреждают о вероятных сильных ливнях, гроз и ураганах. Поэтому жители Российской Федерации должны быть готовы к не только к жарким дням, но и к непредсказуемым погодным условиям.

Причиной этого аномально жаркого лета является явление Эль-Ниньо, характеризующееся изменениями температуры воды в Тихом океане и способное вызвать серьезные погодные аномалии.

Поэтому жителям необходимо принять меры предосторожности, чтобы защитить себя от высоких температур и опасных погодных явлений. Необходимо пить больше воды, избегать длительного пребывания на солнце в периоды наибольшего потепления, носить легкую и противосолнечную одежду, использовать кремы с SPF-фактором и следить за своим состоянием здоровья.

Также важно быть готовым к возможным негативным последствиям сильных ливней и ураганов, следить за погодными оповещениями и рекомендациями специалистов.

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