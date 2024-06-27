«Адская жара вернется в начале июля»: синоптики резко изменили прогноз на начало месяца

Лето 2024 года обещает войти в историю России как одно из самых жарких. Согласно прогнозам экспертов, температуры этого сезона могут превысить все предыдущие рекорды, установленные за время климатических наблюдений из-за усиливающихся экстремальных погодных условий.

Уже с начала июня аналитики ожидают, что во многих областях страны температура начнет резко повышаться, на целых 7 градусов выше средних значений. На территории Русской равнины прогнозируется стабилизация температур в диапазоне +25...+27 градусов Цельсия, что заметно превышает обычный уровень в +22 градуса.

Такая сильная жара затронет не только центральные регионы, но и отдаленные части страны, включая Дальний Восток, Поволжье и центральные области. В столицах России — Москве и Санкт-Петербурге — к середине второго летнего месяца столбики термометров могут показывать до +35 градусов.

Особенно сильно тепловой всплеск ощутят в Республике Татарстан и соседних регионах, где температура может достигнуть +31...+32 градусов и сохраняться на этом уровне на протяжении недели. Высокая температура способствует развитию гроз и сильных ливней. Местные власти и жители должны быть готовы к таким условиям: важно принять все возможные меры безопасности для защиты от возможных погодных угроз.

Эти данные подчеркивают необходимость бдительности и подготовленности к изменениям климата, обеспечивая населению информацию о том, как защитить себя в периоды экстремальной жары.