«Адская жара вернется в июле»: синоптики внезапно изменили прогноз погоды на начало месяца

Лето 2024 года грозит стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений в России. Синоптики прогнозируют аномальную жару, которая превзойдет температурные рекорды прошлых лет, и без того запомнившихся экстремальными климатическими явлениями.

По прогнозам, уже в начале июня температура воздуха в разных уголках страны начнет стремительно расти и местами превысит норму на 7 градусов. На Русской равнине средняя температура воздуха ожидается на уровне +25...+27 градусов Цельсия, что значительно выше привычных +22 градусов.

Экстремальная жара охватит не только центральные регионы. Испытание зноем предстоит Дальнему Востоку, Поволжью, Центральной России. В обеих столицах Москве и Санкт-Петербурге столбики термометров к середине июля могут достигнуть отметки +35 градусов.

В ближайшие дни аномальная жара придет и в Республику Татарстан, а также соседние области. Температура воздуха здесь поднимется до +31...+32 градусов, что приведет к грозам и ливням. В связи с этим местным властям и жителям необходимо принять дополнительные меры безопасности и подготовиться к капризам погоды.