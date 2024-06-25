«Адская жара вернется в июле»: синоптики резко изменили прогноз погоды на начало месяца

Лето 2024 года обещает быть одним из самых жарких в истории России, с температурными аномалиями, которые могут дать старт новым природным явлениям.

Метеорологи предсказывают, что в этом году погодные условия значительно превзойдут прошлогодние, когда страна столкнулась с серией экстремальных погодных событий.

Согласно прогнозам, уже с начала июня температура в различных регионах страны начнет расти, достигая отметок на 7 градусов выше обычного. В течение всего лета ожидается, что средняя температура на Русской равнине составит от +25 до +27 градусов Цельсия, что значительно выше обычных +22 градусов.

Экстремальные температуры ожидаются не только в центральных областях, но и на Дальнем Востоке, в Поволжье, а также в Центральной и Северо-Западной России. В таких крупных городах, как Москва, Санкт-Петербург, Тверь и Новгород, столбики термометров могут показать до 35 градусов уже к июлю.

Кроме того, в Республике Татарстан и соседних регионах следующая неделя принесет резкий рост температуры до 31-32 градусов, что будет сопровождаться грозами и сильными дождями. Эти изменения в погодных условиях могут потребовать особых мер предосторожности и подготовки от местных властей и жителей.