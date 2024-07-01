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«Адская жара вернется в июле»: синоптики резко изменили прогноз на начало второго месяца лета

Прошлое лето запомнилось жителям России экстремальными погодными явлениями, включая разрушительные пожары и масштабные наводнения. Однако текущие прогнозы метеорологов предвещают, что лето текущего года может превзойти предыдущий год по аномальной жаре.

detivmagazine.ru

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Прошлое лето запомнилось жителям Российской Федерации экстремальными погодными явлениями, включая разрушительные пожары и масштабные наводнения. Однако текущие прогнозы метеорологов предвещают, что лето текущего года может превзойти предыдущий год по аномальной жаре.

Предстоящее увеличение температур

Метеорологические службы предсказывают, что уже с начала июля в России начнется значительный рост температур, который может превысить стандартные показатели на 7 градусов Цельсия. В течение летних месяцев ожидается, что средняя температура воздуха будет колебаться между +25 и +27 градусами Цельсия, что на несколько градусов выше среднего летнего уровня.

Термические аномалии по стране

Экстремальные температуры затронут не только Центральную Россию, но и более удаленные регионы, включая Дальний Восток, Поволжье, а также Центр и Северо-Запад. В городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Тверь, Калуга, Тула и Новгород, показатели термометров могут подняться до 35 градусов выше нуля уже к середине лета.

Специфическая погода в Татарстане

Отдельно стоит отметить, что в Татарстане и соседних регионах предсказывается резкое повышение температуры до 33 градусов тепла в ближайшую неделю, сопровождаемое сильными грозами и обильными осадками.

Рекомендации для населения

В свете предстоящих погодных условий, крайне важно для всех жителей и гостей России оставаться информированными о последних погодных обновлениях. Правильная подготовка и соблюдение мер предосторожности необходимы для минимизации возможных рисков и дискомфорта, связанных с жарой и ливнями.

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