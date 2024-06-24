«Адская жара вернется в июле»: синоптики резко изменили прогноз на начало месяца

Лето 2023 года оставило незабываемые впечатления у жителей России из-за крайних погодных условий, вызвавших серию природных катастроф, в том числе пожары и потопы.

По данным метеорологов, текущее лето 2024 года превзойдет предыдущее по аномалиям температур, которые могут достигнуть до 35 градусов Цельсия во множестве регионов страны.

Ожидается, что значительное потепление начнется уже с июня, и температура может оказаться на 7 градусов выше обычного. Протяженность всего лета принесет среднюю температуру от плюс 25 до плюс 27 градусов на Русской равнине, что на несколько градусов выше обычной нормы плюс 22.

Такие условия прогнозируются не только для центральных территорий, но и для Дальнего Востока, Поволжья, а также для Центральной и Северо-Западной частей России. В городах, включая Москву, Санкт-Петербург, а также Тверь, Калугу, Тулу, Ярославль, Владимир, Псков, Новгород температура может достигнуть 35 градусов уже к июлю.

В дополнение, в Республике Татарстан и в ближайших к ней регионах РФ прогнозируется резкое повышение температуры до 31-32 градусов на следующей неделе, сопровождаемое грозами и интенсивными дождями.