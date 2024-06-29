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· 16+ · Алина Алмакаева

«Адская жара вернется в июле»: синоптики кардинально изменили прогноз на начало месяца

Лето 2023 года запомнилось россиянам суровыми климатическими испытаниями: пожары, наводнения и температурные рекорды стали суровой реальностью.

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Лето 2023 года уже успело войти в историю чередой природных катаклизмов: россияне столкнулись с лесными пожарами, разрушительными наводнениями и аномальной жарой. Однако, если верить прогнозам синоптиков, лето 2024 года может преподнести ещё более неприятные сюрпризы. Приготовьтесь к настоящему пеклу: температура во многих регионах может взлететь до +35C!

Аномальная жара не заставит себя долго ждать: уже в июне столбики термометров покажут на 7 градусов выше климатической нормы. В течение всего лета средняя температура на Русской равнине будет колебаться в пределах +25...+27C, что значительно превышает привычные +22C.

Зной охватит не только центральную часть страны, но и Дальний Восток, Поволжье, Северо-Запад и Центральный федеральные округа. В крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Тверь, Калуга, Тула, Ярославль, Владимир, Псков и Новгород, уже в июле ожидается +35C.

Республику Татарстан и соседние регионы на следующей неделе ждёт резкое потепление до +31...+32C. Впрочем, зной будет сопровождаться ливнями и грозами, которые могут принести некоторое облегчение жителям раскалённых городов.

Метеорологи предупреждают: предстоящее лето может стать одним из самых жарких за всю историю метеонаблюдений в России.

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