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«Адская жара вернется в июле»: метеорологи резко изменили прогноз на начало месяца

Лето 2024 года грозит стать самым знойным в истории России, превзойдя даже экстремальные показатели прошлого года, которые запомнились разрушительными пожарами и наводнениями.

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Лето 2024 года грозит стать самым знойным в истории России, превзойдя даже экстремальные показатели прошлого года, которые запомнились разрушительными пожарами и наводнениями.

Прогноз на лето 2024: жара не щадит никого

Метеорологи бьют тревогу: во многих регионах страны столбики термометров могут взлететь до +35C. Особенно жарким ожидается июнь, когда температура воздуха будет на 7 градусов выше средних значений.

Новая климатическая реальность

На большей части Русской равнины средняя температура воздуха летом 2024 года будет колебаться в пределах +25...+27C, что значительно превышает привычные +22C. Аномальная жара затронет не только центральную часть страны, но и Дальний Восток, Поволжье, Центральные и Северо-Западные регионы.

Города раскалены до предела

В мегаполисах, таких как Москва и Санкт-Петербург температура воздуха может достигнуть +35C уже в начале июля.

Татарстан: испытание жарой и грозами

В Республике Татарстан и соседних регионах на следующей неделе ожидается резкое повышение температуры до +32C. Жара будет сопровождаться сильными ливнями и грозами, что создаст дополнительные трудности для жителей и экстренных служб.

Адаптация - единственный выход

Новые климатические реалии диктуют свои правила. Необходимо адаптироваться к меняющимся условиям и быть готовыми к экстремальным погодным явлениям, которые, к сожалению, становятся все более частыми в условиях глобального потепления.

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