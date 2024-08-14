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«Адская жара вернется с 15 августа, но с новым сюрпризом». Синоптики шокировали своим прогнозом

Казалось бы,  летняя жара  понемногу  отступает...

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Казалось бы, летняя жара понемногу отступает, но синоптики не спешат радовать нас прогнозами о прохладе. Август 2023-го еще покажет свой норов, причем на этот раз экстремальные температуры будут сопровождаться новыми, еще более опасными явлениями.

На Дальнем Востоке, едва передохнув от аномальной жары, вновь готовятся к испытанию зноем. Уже к середине месяца во Владивостоке и других городах региона ожидается до +30°С и выше. При этом резко снизится количество осадков, что создаст идеальные условия для возникновения природных пожаров.

Не менее сложная обстановка складывается и на юге России. В Краснодаре уже в ближайшие выходные столбики термометров поднимутся до +35-36°С. При этом дожди не прогнозируются, что также усугубляет ситуацию.

Центральную часть страны в ближайшие дни ждет почти осенняя прохлада с дождями. Однако и здесь расслабляться рано - синоптики предсказывают возвращение аномальной жары уже в конце августа.

Подобные климатические "качели" - тревожный звоночек, свидетельствующий о серьезности глобальных изменений климата. Экстремальные погодные явления становятся все более частыми и интенсивными, что требует от нас ответственности, готовности к адаптации и поиска эффективных мер по предотвращению дальнейшего развития климатического кризиса.

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