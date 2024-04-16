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Адская жара будет не только летом: прогноз Вильфанда вплоть до осени 2024

Адская жара будет не только летом: прогноз Вильфанда вплоть до осени 2024

stranabolgariya.ru

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Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра Российской Федерации, поделился прогнозом погоды на ближайшие месяцы вегетационного периода, охватывающего апрель по сентябрь.

Изменения в климатических паттернах показывают, что Россия вступает в период теплых и стабильных температур, подтверждая глобальный тренд потепления.

Весь весенне-летний сезон предвещает теплые или даже выше нормальных температуры. Например, в северо-восточных регионах европейской части России, таких как Коми и Архангельская область, а также на севере Урала и в Сибири, прогнозируется наиболее стабильное тепло.

В апреле теплые воздушные массы окутают практически всю европейскую часть страны, включая Центральный, Приволжский, Южный и Северо-Кавказский округа, а также Урал. Температура достигнет значительных двузначных положительных отметок в первой половине месяца.

В мае ожидается продолжение теплой погоды с температурами около или выше среднего, особенно на севере Урала и в западной Сибири. Тем не менее, в некоторых северных регионах, включая Карелию и Архангельскую область, возможен дефицит осадков.

Июнь и июль обещают быть еще теплее прошлого года. Особенно высокие температуры ожидаются в Западной Сибири и на севере. Июль будет жарким в Поволжье, на Урале и в северной Сибири, с богатыми осадками на северо-западе и юге Сибири.

К концу лета и в начале осени температура также превысит норму на севере Европы, Урале, в Сибири и Якутии. Первый осенний месяц сохранит тепловые тенденции, однако принесет больше осадков, особенно в северо-западных регионах.

Вильфанд подчеркивает, что с новыми нормами теплые погодные условия не становятся экстремальными, а лишь подтверждают текущую тенденцию глобального потепления. На фоне этого следует ожидать увеличенной пожарной опасности из-за сухой и солнечной погоды во многих регионах, сообщает «Российская газета».

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