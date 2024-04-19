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Адская жара будет не только летом: прогноз Вильфанда до самой осени 2024

Адская жара будет не только летом: прогноз Вильфанда до самой осени 2024

sewa / fotokonkurs.ru

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Роман Вильфанд, директор Гидрометцентра России, поделился обновленным прогнозом погоды для предстоящих месяцев, подтверждая теплые условия по всей стране, которые соответствуют общемировой тенденции к потеплению.

Прогноз на весну и лето:

Апрель: Вильфанд отмечает, что апрельская погода будет комфортной с температурой выше 10 градусов по Цельсию включая такие регионы, как Центральный, Приволжский и Уральский округа. Это способствует раннему началу весенних полевых работ, что особенно важно для аграрного сектора.

Май: В мае сохранится тенденция к теплой погоде, с особенной благоприятностью в западной Сибири и на Урале. Тем не менее, некоторые районы, включая Карелию, могут столкнуться с дефицитом осадков, что требует внимания к водным ресурсам в этих зонах.

Лето: Жаркие летние месяцы принесут повышенные температуры в Поволжье и на Урале, сопровождаемые значительными осадками в южной и северо-западной Сибири. Это обстоятельство может улучшить условия для сельского хозяйства, но также увеличивает риски связанные с паводками и подтоплениями.

Климатические изменения и превентивные меры:

По словам Вильфанда, несмотря на отсутствие прогнозов экстремальных погодных условий, необходимо учитывать повышенный риск пожаров в лесных и степных регионах, вызванный длительными периодами сухости. Это подчеркивает необходимость адаптации к меняющемуся климату, включая улучшение пожарной безопасности и готовность к естественным бедствиям.

Данный прогноз уточняет, что изменение климата требует от всех секторов общества повышенной внимательности и принятия адекватных мер для смягчения возможных последствий. Это предоставляет возможность для планирования и предотвращения чрезвычайных ситуаций, способствующих сохранению жизни и здоровья населения.

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