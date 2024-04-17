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Адская жара будет не только летом: прогноз Романа Вильфанда вплоть до осени 2024

Адская жара будет не только летом: прогноз Романа Вильфанда вплоть до осени 2024

rus.postimees.ee

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Роман Вильфанд, руководитель Гидрометцентра России, представил детальный прогноз погоды для предстоящих месяцев от апреля до сентября, подчеркивая тренд на стабильное потепление, которое согласуется с глобальными климатическими изменениями.

В прогнозе уточняется, что большинство регионов России ожидает теплая погода весной и летом, при этом в некоторых областях температура будет выше обычного. Особенно тепло будет в северо-восточной части европейской Российской Федерации, такой как Коми и Архангельская область, а также в районах северного Урала и Сибири.

Апрель обещает быть теплым по всей европейской части страны, включая такие регионы, как Центральный, Приволжский, Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, а также Урал, с температурами не ниже плюс 10 градусов уже в первой половине месяца.

В мае ожидается продолжение теплой погоды, особенно заметное на севере Урала и в западной части Сибири. Однако, в таких северных районах, как Карелия и Архангельская область, могут возникнуть проблемы с недостатком осадков.

Летние месяцы предвещают повышение температур, особенно в июле, когда в Поволжье, на Урале и в северной Сибири ожидается жара с обильными осадками в северо-западной и южной Сибири.

В конце августа и в сентябре столбики термометров останутся на высоких показателях в северной части Европы, на Урале, в Сибири и Якутии. Сентябрь продолжит теплую тенденцию, но принесет больше осадков, особенно в северо-западных регионах.

Вильфанд подчеркивает, что хотя эти температурные условия согласуются с трендом глобального потепления, они не являются экстремальными. Он также предупреждает о возможной увеличенной пожарной опасности из-за продолжительного сухого и солнечного периода во многих регионах, по информации «Российской газеты».

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