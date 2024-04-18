Адская жара будет не только летом: прогноз Романа Вильфанда до самой осени 2024

Руководитель Гидрометцентра РФ, Роман Вильфанд, представил подробный прогноз на предстоящие месяцы, подтверждая, что теплая погода ожидается по всей территории страны с апреля по сентябрь, в рамках глобальных климатических изменений.

Прогноз погоды на весну и лето

Апрель: По прогнозам Вильфанда, температура в апреле будет комфортной, превышая 10 градусов Цельсия по всей европейской части России, включая Урал. Это создаст благоприятные условия для раннего начала сельскохозяйственных работ.

Май: В мае ожидается продолжение теплой погоды, особенно выраженное на севере Урала и в западной Сибири. Несмотря на это, некоторые северные районы, такие как Карелия, могут столкнуться с недостатком осадков.

Летние месяцы: Июль предвещает повышение температур, с жаркой погодой в Поволжье, на Урале и в северной Сибири. Обильные осадки ожидаются в южной и северо-западной Сибири, что может способствовать урожайности, но также увеличивает риск затоплений.

Климатические тенденции

По словам Вильфанда, текущий прогноз соответствует тренду глобального потепления, при этом экстремальных условий не ожидается. Однако, устойчивый рост температур влечет за собой повышенные риски пожарной опасности в лесных и степных районах, особенно в условиях длительного отсутствия осадков.

Прогноз Гидрометцентра подчеркивает необходимость адаптации к меняющимся климатическим условиям, а также важность принятия мер по предотвращению пожаров и подготовке к возможным природным катастрофам в условиях переменчивой погоды.