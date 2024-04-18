Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Адская жара будет не только летом: прогноз Романа Вильфанда до самой осени 2024

Адская жара будет не только летом: прогноз Романа Вильфанда до самой осени 2024

vsegda-pomnim.com

Подписаться в Telegram

Руководитель Гидрометцентра РФ, Роман Вильфанд, представил подробный прогноз на предстоящие месяцы, подтверждая, что теплая погода ожидается по всей территории страны с апреля по сентябрь, в рамках глобальных климатических изменений.

Прогноз погоды на весну и лето

Апрель: По прогнозам Вильфанда, температура в апреле будет комфортной, превышая 10 градусов Цельсия по всей европейской части России, включая Урал. Это создаст благоприятные условия для раннего начала сельскохозяйственных работ.

Май: В мае ожидается продолжение теплой погоды, особенно выраженное на севере Урала и в западной Сибири. Несмотря на это, некоторые северные районы, такие как Карелия, могут столкнуться с недостатком осадков.

Летние месяцы: Июль предвещает повышение температур, с жаркой погодой в Поволжье, на Урале и в северной Сибири. Обильные осадки ожидаются в южной и северо-западной Сибири, что может способствовать урожайности, но также увеличивает риск затоплений.

Климатические тенденции

По словам Вильфанда, текущий прогноз соответствует тренду глобального потепления, при этом экстремальных условий не ожидается. Однако, устойчивый рост температур влечет за собой повышенные риски пожарной опасности в лесных и степных районах, особенно в условиях длительного отсутствия осадков.

Прогноз Гидрометцентра подчеркивает необходимость адаптации к меняющимся климатическим условиям, а также важность принятия мер по предотвращению пожаров и подготовке к возможным природным катастрофам в условиях переменчивой погоды.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

8 часов назад

17 апреля Татарстан вновь пострадал от беспилотников

Лонгриды

7 часов назад

Очередная атака БПЛА по Татарстану: вот что известно на данный момент

народные средства от тараканов отзывы

Новости Татарстана

9 часов назад

Госалкогольинспекция Татарстана выяснила, какие сосиски самые вкусные и безопасные

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Вот как казанские девушки привлекают внимание мужчин

окрашивание волос омбре в Нижнем Новгороде

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане назвали самые коррумпированные организации за 2023 год

Новости Татарстана

день назад

Фемактивистка из Казани увидела грудь в логотипе бренда мужской одежды

Новости Татарстана

день назад

В МЧС РФ по Татарстану объяснили причину включения сирены в Казани

Новости Татарстана

день назад

17 апреля на Татарстаном сбили украинский БПЛА
Лонгриды
7 часов назад

Очередная атака БПЛА по Татарстану: вот что известно на данный момент

Очередная атака БПЛА по Татарстану: вот что известно на данный момент

Новости Татарстана

12 минут назад

В Набережных Челнах студентам предлагают зарплату до 120 000 рублей

Новости Татарстана

27 минут назад

Татарстан столкнется с аномально жаркой погодой с 18 по 23 апреля

Новости Татарстана

час назад

В Казани на поиски источника неприятного запаха выделят около 2 800 000 рублей

Новости Татарстана

2 часа назад

2 погибших: водитель Maybach протаранил «Ниву» под Зеленодольском
Житель Кызыла получил 10 лет за смертельное ДТП в Татарстане. Что тогда было?
Новости Татарстана
2 часа назад

Житель Кызыла получил 10 лет за смертельное ДТП в Татарстане. Что тогда было?

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане 19-летний водитель в момент ДТП вылетел из салона авто и погиб

Новости Татарстана

6 часов назад

Правительство России: в Татарстан приедут 100 граждан из Палестины

Новости Татарстана

6 часов назад

Волейболистки «Динамо – Ак Барса» выиграли у «Локомотива» в 1-ом матче финала
Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой весной
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой весной