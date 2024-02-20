Поражение России на территории Украины и возвращение к границам 1991 года между этими двумя государствами представляет серьезную угрозу для национальной безопасности России.

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев сообщил об этом в своем телеграм-канале.

Медведев подчеркивает, что для Украины и ее союзников победой будет считаться "возврат к границам 1991 года", что приведет к необратимому развалу России, вызовет яростную гражданскую войну и окончательное исчезновение РФ с карты мира. Он утверждает, что российским властям, возможно, придется начать глобальную ядерную войну с западными странами, чтобы избежать такого сценария.

Медведев предостерегает о том, что попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут лишь к глобальной войне с применением всего стратегического арсенала страны. Он уверен, что руководство России обладает достаточным духом для принятия тяжелых решений, включая использование ядерного оружия. По Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону. По всем другим городам, давно введённым в полётные цели нашей ядерной триады.

Экс-президент подчеркивает, что лучше вернуть все, пока не поздно, или же вернуть сами с максимальными потерями для врага. Он приводит пример с Авдеевкой, подчеркивая героизм российских воинов. Ранее президент РФ Владимир Путин также назвал ситуацию на Украине вопросом жизни и смерти для России.