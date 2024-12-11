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Адаптивные шины: в чем заключается их преимущество и почему стоит перейти на них

Финская компания Nokian Tyres готовит к выпуску...

carfromjapan.com

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Финская компания Nokian Tyres готовит к выпуску революционные «умные» шины, которые способны автоматически адаптироваться к дорожным условиям. Эта разработка, обещающая появиться на рынке к 2035 году, открывает новую эру в сфере автомобильных технологий.

По словам вице-президента компании по инновациям и развитию Теему Сойни, за последние годы технологии, лежащие в основе интеллектуальных шин, достигли уровня, при котором датчики могут эффективно функционировать на протяжении всего срока службы. Если раньше подобные разработки казались фантазией, то сегодня адаптивные шины с регулируемыми канавками выглядят как реальное будущее.

Как работают адаптивные шины?

Концепция Nokian Tyres предполагает возможность изменения объема и ширины канавок на поверхности шин. Эта функция будет активироваться автоматически в зависимости от дорожных условий. Например, при движении по ровному шоссе канавки минимизируются для повышения топливной экономичности. На бездорожье же они расширяются, обеспечивая улучшенное сцепление и устойчивость автомобиля.

«Такие шины могут стать настоящим прорывом в вопросах безопасности и комфорта», — подчеркнул Теему Сойни. Он уверен, что инновация найдет свое место на рынке и будет востребована автовладельцами, стремящимися к максимальной универсальности транспортного средства.

Новые горизонты для безопасности и экологии

Nokian Tyres уже имеет опыт внедрения интеллектуальных решений, включая шины с датчиками, передающими данные о температуре и давлении через Bluetooth. Следующий шаг — создание полностью адаптивных шин, которые смогут реагировать на изменения окружающей среды. Это улучшит не только безопасность водителей, но и эксплуатационные характеристики автомобилей, снижая износ резины и общий углеродный след.

Когда ждать инновации на рынке?

Разработка адаптивных шин еще находится на стадии тестирования. Однако Nokian Tyres уверена, что уже через 10–15 лет такие модели станут стандартом для массового производства. Компания продолжает работать над совершенствованием технологии, чтобы предоставить автовладельцам продукт, который изменит правила игры в автомобильной отрасли.

Nokian Tyres показывает, как интеллектуальные технологии могут трансформировать не только автомобили, но и сами элементы, обеспечивающие их движение. Адаптивные шины обещают повысить безопасность, комфорт и экологичность, открывая новые возможности для водителей. Будущее уже близко, и оно обещает быть действительно «умным».

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