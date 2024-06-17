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Яд в красивом фантике: специалисты Роскачества назвали конфеты, которые нельзя давать детям ни в коем случае

Родители сталкиваются с задачей выбора подарков для своих детей, среди которых часто оказываются сладости. Однако, как показывают исследования, не все конфеты безопасны для здоровья малышей.

klublady.ru

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С приближением праздников многие родители сталкиваются с задачей выбора подарков для своих детей, среди которых часто оказываются сладости. Однако, как показывают исследования, не все конфеты безопасны для здоровья малышей.

Исследование Роскачества: что нужно знать

Недавно Роскачество провело анализ 22 подарочных наборов конфет, популярных среди покупателей для детей. Большинство из них было произведено в России, но среди них обнаружился также импортный набор из Германии. Анализирование подтвердило, что уровень качества этих продуктов в целом приемлем, и вредных микроорганизмов, таких как бактерии или грибки, в конфетах не обнаружено.

Важные моменты при выборе конфет

Однако в составе многих сладостей были найдены компоненты, которые могут быть нежелательными для детского организма, включая консерванты (бензоат натрия, сорбиновая кислота), искусственные красители и растительные масла. Эксперты также указывают на возможное содержание трансжиров, избыточного сахара, глутамата натрия и искусственных ароматизаторов, которые особенно опасны для детей с аллергией.

Рекомендации для родителей

Для того чтобы сделать осознанный выбор, Роскачество советует придерживаться нескольких простых правил:

  • Чтение состава: Не покупайте конфеты с длинным списком непонятных ингредиентов, особенно с добавлением искусственных ароматизаторов и усилителей вкуса.
  • Срок годности: Убедитесь, что конфеты не истекли по сроку годности.
  • Известные бренды: Доверяйте продукции проверенных производителей, которые зарекомендовали себя на рынке качественными и безопасными продуктами.
  • Альтернативные сладости: Рассмотрите возможность предложения детям более здоровых альтернатив, таких как фрукты или домашние сладости, приготовленные с минимальным использованием сахара и без вредных добавок.
  • Умеренное потребление: Контролируйте количество сладостей, которое употребляют ваши дети, чтобы избежать переедания и привить им здоровые пищевые привычки с раннего возраста.

Выбор подходящих конфет для детей — это не только о радости и празднике, но и о заботе о их здоровье. Уделяя внимание качеству и составу продуктов, родители могут обеспечить не только вкусные, но и безопасные угощения для своих малышей.

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