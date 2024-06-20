Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Яд в красивой обертке: эксперты Роскачества назвали конфеты, которые нельзя давать детям ни в коем случае

В недавнем исследовании, проведенном Роскачеством, были проанализированы конфетные наборы из России и Германии, и выяснилось, что даже продукты, соответствующие стандартам, могут содержать ингредиенты, потенциально опасные для детского здоровья.

tehnowar.ru

Подписаться в Telegram

Выбирать сладости для детей — это больше, чем просто подбор угощений для радости; это важный аспект заботы о их здоровье.

В недавнем исследовании, проведенном Роскачеством, были проанализированы конфетные наборы из России и Германии, и выяснилось, что даже продукты, соответствующие стандартам, могут содержать ингредиенты, потенциально опасные для детского здоровья.

Ингредиенты, которые лучше исключить:

  1. Искусственные консерванты, такие как бензоат натрия, могут стать причиной аллергических реакций.
  2. Искусственные красители и ароматизаторы могут способствовать возникновению нежелательных реакций у детей.
  3. Пальмовое масло и трансжиры ассоциируются с повышенным риском развития заболеваний и ожирения.
  4. Глутамат натрия известен своей способностью вызывать головные боли и другие симптомы.

Как выбрать безопасные сладости:

  • Внимательно изучите состав — исключите продукты с потенциально опасными искусственными добавками.
  • Проверьте срок годности — это поможет гарантировать, что продукт свежий и хранится должным образом.
  • Выбирайте продукцию проверенных марок — известные бренды с хорошей репутацией чаще всего гарантируют качество.
  • Отдавайте предпочтение натуральным ингредиентам — минимизируйте количество искусственных добавок.
  • Покупайте в магазинах с хорошей репутацией — выбор надежного продавца также важен для качества продукта.

Здоровые альтернативы традиционным сладостям:

  • Домашние десерты — приготовление сладостей дома позволяет контролировать их состав и снижать содержание сахара.
  • Свежие фрукты — отличная альтернатива готовым сладостям, которая способствует формированию здоровых пищевых привычек у ребенка.

Правильный выбор сладостей для детей имеет решающее значение, особенно во время праздничных сезонов. Следуя этим рекомендациям, родители смогут обеспечить не только удовольствие своим детям, но и заботу о их здоровье.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Остановка конечная: что происходит с общественным транспортом в казанском микрорайоне Сухая Река?

Интересное в Казани

6 часов назад

Оригинальные рецепты намазок из разных стран мира

как закрыть вытяжку от тараканов

Новости Казани

17 часов назад

«Матч ТВ» отстранил комментатора Владимира Иваницкого после его высказывания

Интересное в Казани

2 дня назад

Быстро и дешево: как в Казани построить летний дом всего за один миллион рублей? 

занятия фитнес-йогой в Москве

Новости Казани

17 часов назад

Журналистку из Казани Фариду Курбангалееву* признали экстремистом

Новости Татарстана

день назад

Один погиб: в Казани 6 подростков влетели в опору моста и перевернулись на Ладе

Новости Казани

день назад

В аэропорту Казани 19 июня объяснили большие очереди на вылет

Новости Казани

день назад

В Казани в 2024 году откроют термы за 1 млрд рублей

Новости Татарстана

день назад

Экологи нашли в лесу Татарстана свалку из баурсаков
Лонгриды
4 часа назад

«Сюрреалистичная комедия для всех»: в свет выходит картина Полупановы

«Сюрреалистичная комедия для всех»: в свет выходит картина Полупановы

Новости Казани

5 часов назад

Хочет забрать всё: футболист из Казани судится с бывшей женой после развода

Интересное в Казани

день назад

Спасение от жары: казанские шеф-повара назвали топ-5 блюд для летнего меню

Новости Татарстана

5 часов назад

Новым мэром Иннополиса стал замруководителя города Дмитрий Вандюков

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане в результате ДТП погибли 5 человек
Казанец украл деньги из храма и разбил икону
Новости Татарстана
6 часов назад

Казанец украл деньги из храма и разбил икону

Новости Казани

6 часов назад

Комментатор Игр БРИКС Иваницкий заявил, что его отстранили не из-за «шмар»

Новости Татарстана

7 часов назад

Не проедут пожарные и скорая: владелец пляжа в Челнах просит убрать шлагбаум

Новости Татарстана

9 часов назад

В селе Шуран дома начали уходить в овраг
Вырастить ребенка счастливым: Топ нужных вещей для каждой мамы
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Вырастить ребенка счастливым: Топ нужных вещей для каждой мамы
Автомобиль Nissan Primera стал кабриолетом из-за ДТП с фурой
Новости Казани
8 часов назад

Автомобиль Nissan Primera стал кабриолетом из-за ДТП с фурой