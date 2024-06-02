Исследование Роскачества по рафинированным растительным маслам вызвало резонанс в потребительской среде. Проанализировав 57 образцов, эксперты выявили как лидеров, так и аутсайдеров рынка.

Тревожным сигналом стало обнаружение нарушений у таких известных марок, как "Солнце мое" и "Кубань". Выявленные отклонения в показателях перекиси могут свидетельствовать о начале окисления, что негативно сказывается на вкусе и пользе продукта.

Несоответствие заявленному составу жирных кислот у масел "Кубань" и "GREEN RAY" вызывает вопросы о добросовестности производителей и подчеркивает необходимость усиления контроля за качеством продукции.

В то же время, продукция "Добавкин", "Каролина" и ряда других брендов подтвердила свое высокое качество, пройдя все испытания без нареканий.