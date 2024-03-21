Абсолютный запрет вводится уже с апреля для всех, у кого есть дача, сад или огород

Если у вас имеется загородный дом или дача, важно знать о предстоящих изменениях в законодательстве, которые вступят в силу в России с 2024 года и затронут время, которое вы можете проводить на своем участке. Сообщает ProGorod.

Согласно новым правилам, установленным юристом Янисом Юкша, период, в который вы сможете находиться на своем участке, будет ограничен с 1 апреля по 1 октября. Кроме того, более четко определены понятия "индивидуальный жилой дом" и "загородный дом". Если ваш дом оборудован всеми удобствами и коммуникациями, вы можете проживать в нем весь год.

Ситуация иная с загородными домами. Обычно зимой никто в них не проживает, и все системы отключаются на этот период. В связи с этим запрещено проживание в загородных домах круглый год, и нельзя требовать подключения коммуникаций зимой. Однако, посещать свои загородные дома вне установленного периода все еще возможно, но с ограничениями в использовании полного функционала.