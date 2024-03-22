Абсолютный запрет вводится уже с апреля для всех, кто владеет дачей, садом или огородом

Владельцам дач и загородных домов следует быть в курсе новых правил, которые вступят в силу в России с начала 2024 года. Эти правила относятся к времени, которое разрешено проводить на своем участке. Пишет ProGorod.

Теперь даты четко установлены. Согласно новым нормам, это с 1 апреля по 1 октября, как подчеркнул юрист Янис Юкша. Кроме того, были более точно определены понятия "индивидуальный жилой дом" и "загородный дом". Если ваш дом обустроен всеми необходимыми удобствами и коммуникациями, вы можете проживать в нем круглый год.

Однако с загородными домами ситуация иная. Обычно они не используются зимой, все системы отключаются на этот период. Поэтому проживание в них круглый год запрещено, и не предполагает запроса на подключение коммуникаций зимой. В то же время, посещение загородных домов вне установленного периода остается возможным, но полноценно ими пользоваться не разрешается.