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· Алина Алмакаева

Абсолютный запрет вводится с апреля для всех россиян, у которых есть дача, сад или огород

Абсолютный запрет вводится с апреля для всех россиян, у которых есть дача, сад или огород

gazeta.ru

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Если у вас есть загородный дом или дача, важно быть в курсе новых правил, которые вступят в силу в России с 2024 года.

Согласно новым требованиям, установлены четкие даты для пребывания на участке - с 1 апреля по 1 октября, как отметил известный юрист Янис Юкша. Термины "индивидуальный жилой дом" и "загородный дом" получили более точное определение. Если ваш дом оборудован необходимыми удобствами и коммуникациями, вы можете проживать в нем круглый год.

Однако с загородными домами все несколько сложнее. В большинстве случаев они не рассчитаны на зимнее проживание, и все системы отключаются на этот период. Поэтому круглогодичное проживание в таких домах запрещено, и их владельцы не имеют права требовать подключения коммуникаций зимой. Однако, посещать загородные дома вне установленного периода все равно можно, но полноценное использование вне сезона ограничено.

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