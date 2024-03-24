Абсолютный запрет вводится с апреля для всех россиян, у которых есть дача, сад или огород
gazeta.ru
Если у вас есть загородный дом или дача, важно быть в курсе новых правил, которые вступят в силу в России с 2024 года.
Однако с загородными домами все несколько сложнее. В большинстве случаев они не рассчитаны на зимнее проживание, и все системы отключаются на этот период. Поэтому круглогодичное проживание в таких домах запрещено, и их владельцы не имеют права требовать подключения коммуникаций зимой. Однако, посещать загородные дома вне установленного периода все равно можно, но полноценное использование вне сезона ограничено.
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