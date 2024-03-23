Абсолютный запрет вводится с апреля для всех россиян, которые владеют дачей, садом или огородом

Если у вас есть дача или загородный дом, важно знать о новых правилах, которые начнут действовать в России с 2024.

Согласно новым требованиям, установлены точные даты для пребывания на участке - с 1 апреля по 1 октября, как отметил юрист Янис Юкша. Понятия "индивидуальный жилой дом" и "загородный дом" стали четче определены. Если ваш дом оснащен всеми необходимыми удобствами и коммуникациями, то вы имеете право проживать в нем круглый год.

Однако, с загородными домами ситуация иная. Обычно они не предназначены для зимнего проживания, все системы отключаются на этот период. Поэтому жить в таких домах круглогодично запрещено, и владельцы не могут требовать подключения коммуникаций зимой. Тем не менее, посещать загородные дома вне установленного периода все равно возможно, но использовать их в полной мере вне сезона не представляется возможным.