Абсолютный запрет: владельцы квартир в России больше не смогут делать это

Согласно новым правилам, вступившим в силу с 2024 года, россияне получат облегчение во взаимодействии с коммунальными службами.

Теперь им больше не нужно предъявлять документы о поверке счетчиков воды и электроэнергии, благодаря нововведениям в регулировании этой сферы.

Отныне обязанность по проверке информации о поверке счетчиков переходит к поставщикам услуг. Эти компании будут использовать систему «Аршин», под управлением Росстандарта, которая аккумулирует данные о поверках по всей стране, упрощая процесс доступа к верифицированной информации.

Данное изменение подкреплено решением Верховного суда России, указывающим на неправомерность требования от граждан предоставлять документы о поверке, учитывая наличие всей необходимой информации в единой системе. Это решение направлено на предотвращение несправедливых перерасчетов и увеличений в платежах за коммунальные услуги

В случае обнаружения необоснованных начислений, жители могут добиваться корректировки платежей, опираясь на данные из системы «Аршин». Эти меры предназначены для укрепления справедливости и прозрачности в отношениях потребителей с поставщиками услуг, а также для уменьшения бюрократической нагрузки на население.

Жителям России рекомендуется внимательно ознакомиться с новыми условиями и убедиться в соответствии своих платежей за коммунальные услуги новому законодательству, чтобы эффективно защитить свои права и избежать необоснованных расходов.