Абсолютный запрет: владельцы квартир больше никогда не смогут делать это

С 2024 года в России начал действовать новый порядок, освобождающий жителей от необходимости предоставления документов о поверке счетчиков коммунальным службам.

Это изменение предназначено для упрощения взаимоотношений между потребителями и поставщиками коммунальных услуг.

Поставщики коммунальных услуг теперь обязаны самостоятельно обращаться к системе «Аршин», управляемой Росстандартом, для проверки данных о поверке счетчиков. Эта система является единым источником информации о проверках счетчиков по всей стране, что значительно упрощает процесс подтверждения данных о поверке.

Верховный суд России подтвердил, что требование от жителей подтверждений о поверке было незаконным, учитывая наличие системы «Аршин». Таким образом, у жителей теперь есть дополнительные гарантии, что их не заставят платить завышенные тарифы без соответствующих оснований.

Если поставщики услуг неправомерно начислят плату по повышенным тарифам, не учтя информацию о поверке, жители могут требовать перерасчета за период начисления некорректных платежей.

Это нововведение стало значимым шагом к повышению прозрачности и справедливости в сфере коммунальных услуг в России. Теперь жителям не придется тратить время на сбор и предоставление документов, что делает процесс более удобным и эффективным.

Жителям рекомендуется быть в курсе последних изменений в законодательстве и убедиться, что их коммунальные платежи соответствуют новым стандартам, чтобы защитить свои права и обеспечить корректный расчет платежей.