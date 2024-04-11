Абсолютный запрет: владельцы квартир больше не смогут делать это

С 2024 года в России введен новый порядок, освобождающий граждан от предъявления документов о поверке счетчиков воды и электроэнергии коммунальным компаниям, что значительно упрощает взаимодействие между потребителями и поставщиками услуг.

Изменения предусматривают, что теперь ответственность за проверку данных о поверке лежит на поставщиках услуг, которые должны использовать систему «Аршин», контролируемую Росстандартом. Эта система собирает и хранит всю информацию о поверках счетчиков на территории страны, облегчая доступ к актуальным данным.

Решение Верховного суда России подтверждает, что требование от граждан документов о поверке было неправомерным, поскольку все необходимые сведения доступны в единой системе. Это предотвращает возможность необоснованного повышения платежей за коммунальные услуги.

В случае неправомерного начисления платежей по повышенным тарифам, граждане имеют право требовать пересмотра сумм, учитывая официальные данные из системы «Аршин».

Нововведение призвано обеспечить большую справедливость и прозрачность в отношениях между потребителями и поставщиками коммунальных услуг, минимизируя бюрократическую нагрузку на жителей.

Жителям рекомендуется ознакомиться с новыми правилами и удостовериться, что их платежи за коммунальные услуги соответствуют законодательным изменениям, чтобы защитить свои права и избежать лишних расходов.