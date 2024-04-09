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Абсолютный запрет: собственники квартир больше никогда не смогут делать это

Абсолютный запрет: собственники квартир больше никогда не смогут делать это

stroiteh-msk.ru

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С началом 2024 года в России было внедрено нововведение, запрещающее коммунальным службам запрашивать у жильцов подтверждения проверки счетчиков.

Теперь обязанность сбора информации о поверке ложится на поставщиков услуг, которые должны использовать систему «Аршин», контролируемую Росстандартом, содержащую сведения о всех инспекциях счетчиков по стране.

До этого изменения, жители были вынуждены предъявлять документы о поверке, иначе их ожидало повышение тарифов за коммунальные услуги. Однако Верховный суд постановил, что такие требования не соответствуют закону, учитывая доступность информации через «Аршин».

Таким образом, если коммунальная служба установит повышенные тарифы, не учтя данные о поверке, жители имеют полное право на пересмотр оплаты за период начисления завышенной платы. Это новшество служит дополнительной защитой прав собственников и упрощает процесс взаимодействия с поставщиками коммунальных услуг, обеспечивая более справедливую систему расчета платежей.

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