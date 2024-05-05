Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

«Абсолютный запрет со 2 по 12 мая». Всех россиян, у которых есть дача или огород, ждет сюрприз

С 1 мая 2024 года владельцы дачных участков в России должны будут соблюдать новые законодательные требования, нарушение которых может привести к значительным финансовым штрафам.

megabaz.ru

Подписаться в Telegram

С 1 мая 2024 года владельцы дачных участков в России должны будут соблюдать новые законодательные требования, нарушение которых может привести к значительным финансовым штрафам.

Эти изменения направлены на улучшение экологической ситуации и соблюдение санитарных норм в дачных поселках.

Основные нововведения включают:

  1. Запрет на свалки: Создание свалок на дачных участках теперь строго запрещено. Мусор должен храниться в специально оборудованных контейнерах. За неправильное хранение мусора предусмотрены штрафы от 20 до 50 тысяч рублей.
  2. Высадка деревьев: Новые ограничения запрещают высаживание деревьев ближе трех метров к заборам соседей. Нарушение этого правила может привести к штрафам, особенно если это вызывает неудовольствие у соседей.
  3. Содержание скота: Крупный скот теперь разрешен только на участках, классифицированных как подсобные хозяйства. Несанкционированное содержание животных на дачных участках влечет за собой штрафы от десяти тысяч рублей или зависит от кадастровой стоимости участка.

Эти меры предприняты для поддержания чистоты и порядка в дачных кооперативах, а также для защиты прав соседей и бережного отношения к природе. Владельцам дач настоятельно рекомендуется внимательно изучить новые правила и принять все необходимые меры для их соблюдения, чтобы избежать возможных штрафов.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Читайте также:

Популярное

Новости Татарстана

8 часов назад

В РТ из-за ДТП сгорел водитель «Mercedes»

Лонгриды

день назад

«Плохой урожай и морозные ночи»: что ждать татарстанцам после аномально холодного мая

установка сетки от тараканов на вентиляцию

Новости Казани

3 часа назад

«Ак Барс» может покинуть 35-летний форвард

Интересное в Казани

3 дня назад

На заметку родителям: как избежать проблемы с зубами у вашего ребенка

прошивка биоса материнской платы цена в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

«Рубин» перед матчем с ЦСКА подписал нового игрока

Новости Татарстана

7 часов назад

Жительница Нижнекамска отправилась на шоу «Поле чудес»

Новости Казани

6 часов назад

В Казани произошли неожиданные проблемы с водой

Новости Татарстана

день назад

Метеоролог КФУ поделился, какая погода ждет татарстанцев на 9 Мая
Новости Татарстана
2 дня назад

3 и 4 мая ожидается похолодание, ветер до 20 м/с и гололед

3 и 4 мая ожидается похолодание, ветер до 20 м/с и гололед

Новости Татарстана

31 минуту назад

В Казани «Метеор» не вышел из-за неисправности судна

Новости Казани

36 минут назад

На Баумана уже появились знаки, запрещающие движение на электросамокатах

Новости Казани

час назад

Ненад Димитриевич покинет УНИКС

Новости Казани

3 часа назад

Жительница Казани завоевала победу на конкурсе «Краса Татарстана 2024»
В Набережных Челнах утвердили генплан до 2043 года
Новости Татарстана
2 дня назад

В Набережных Челнах утвердили генплан до 2043 года

Новости Казани

3 часа назад

В Казани квартиры в новостройках подорожали вдвое

Новости Казани

5 часов назад

В Казани для транспорта закроют участок Горьковского шоссе

Новости Татарстана

5 часов назад

Жителей РТ предупредили об ухудшении погоды
Уютно с родными или шумно в компании: как казанцы празднуют свой день рождения
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Уютно с родными или шумно в компании: как казанцы празднуют свой день рождения