Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Абсолютно всем, у кого есть сбережения в рублях, дали срок до 7 ноября. Потом уже будет поздно

Владельцам рублевых накоплений в России дан важ...

YouTube

Подписаться в Telegram

Владельцам рублевых накоплений в России дан важный совет: эксперты предупреждают, что в ближайшие дни ситуация на финансовом рынке изменится, и от решений Центробанка будет зависеть доходность вкладов.

25 октября заседание Центробанка России подняло ключевую ставку до рекордного значения.

Возможный рост ключевой ставки: чего ожидать?

По словам финансового аналитика Валерия Попова, ожидаемое повышение ключевой ставки отразится на всех россиянах, имеющих сбережения в рублях. Центральный банк ранее поднял ставку до 19%, но этого оказалось недостаточно для эффективного сдерживания инфляции, уровень которой продолжает вызывать тревогу. В октябре в России впервые за несколько месяцев возросли инфляционные ожидания населения — это может быть связано с повышением утильсбора на автомобили и планируемым ростом тарифов на ЖКХ.

Почему важно подождать с открытием вкладов?

Эксперты советуют жителям страны, имеющим сбережения в рублях, пока воздержаться от открытия новых вкладов. С ростом ключевой ставки банки будут вынуждены повышать доходность по депозитам, и уже к концу октября можно будет найти более выгодные предложения. Если вложить деньги сейчас, можно упустить эти повышенные ставки и упустить возможность получить более высокую доходность.

Попов объясняет: «Тем, кто решит открыть вклад до заседания Центробанка, позднее будет невыгодно снимать средства или перезаключать договор — это приведет к потере доходности».

Как повышение ставки влияет на доходность вкладов?

Ключевая ставка — один из основных инструментов, который ЦБ использует для регулирования экономики и сдерживания инфляции. При увеличении ставки банки вынуждены следовать политике регулятора и повышать процентные ставки по депозитам, чтобы привлечь вклады населения. Для россиян это значит, что вклады могут приносить более высокую доходность, если их открывать после таких изменений. Поэтому текущий совет экспертов особенно важен для тех, кто планирует долгосрочные вложения.

Как подготовиться к изменениям?

Чтобы воспользоваться ожидаемым ростом ставок, финансовые аналитики рекомендуют:

  • Подождать с открытием новых вкладов до конца октября и следить за новыми предложениями от банков.
  • Оценить текущие условия вклада: при наличии действующих договоров по вкладам стоит рассмотреть их сроки и условия, чтобы понять, выгодно ли их закрывать.
  • Изучать условия по вкладам с гибкими ставками, которые могут корректироваться в зависимости от изменений на рынке.

На фоне грядущих изменений на финансовом рынке россиянам, имеющим рублевые сбережения, стоит тщательно обдумать свои инвестиционные шаги. Ожидаемое повышение ключевой ставки Центробанком открывает новые возможности для тех, кто готов подождать более выгодных условий по вкладам и сделать сбережения еще более эффективными.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

3 часа назад

Авария с трамваем около ж/д станции парализовала движение в Казани

Новости России

день назад

АО «Транснефть – Прикамье» в январе-сентябре направило свыше 395 млн рублей на охрану труда

дератизация тараканов жуковский цена

Новости Казани

день назад

В Казани на Маяковского снесут башню над долгостроем

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Мамы Казани выбирают: рассказываем, чем занять непоседу с пользой

стоимость замены матрицы на ноутбуке в Ростове-на-Дону

Новости Казани

день назад

Семья Алибаевых обжаловала решение суда об изъятии 3 квартир и 24 млн рублей

Новости Казани

день назад

Мошенники обокрали казанского пенсионера на 17,8 млн рублей

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане зафиксирован вирус Коксаки

Новости Казани

день назад

Раис РТ ознакомился с ходом строительства театра Камала

Новости Татарстана

3 часа назад

Военный из Заинска заключил брак со своей возлюбленной Ляйсан
Новости Казани
3 часа назад

Полиция прокомментировала задержание 3 фанатов ЦСКА

На них были составлены административные протоколы

Новости Казани

2 часа назад

В 77 лет умер главный художник драмтеатра в Казани Александр Патраков

Новости России

5 часов назад

ВТБ Лизинг выдал 300-тысячный автомобиль

Новости Татарстана

5 часов назад

Инстасамка опубликовала кадры из арендованной сгоревшей квартиры

Новости Казани

6 часов назад

Полиция задержала 3 фанатов ЦСКА в Казани
В Татарстане 7 ноября ожидается снег
Новости Татарстана
4 часа назад

В Татарстане 7 ноября ожидается снег

Новости Казани

6 часов назад

В Казани 5 ноября скончался пешеход, которого сбил водитель автобуса 21 октября

Новости Татарстана

6 часов назад

Суд отпустил предпринимателя Валерия Чулакова под домашний арест

Новости Казани

7 часов назад

Форум «Казаныш-2024» пройдет в новом театре Камала
ВТБ выяснил, по каким критериям россияне выбира...
Новости России
4 дня назад

ВТБ выяснил, по каким критериям россияне выбирают жилье