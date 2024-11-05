Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Абсолютно всем, у кого есть сбережения в рублях, дали срок до 6 ноября. Потом уже будет поздно

В преддверии значительных изменений на финансов...

rusregister.ru

Подписаться в Telegram

В преддверии значительных изменений на финансовом рынке россиянам, имеющим накопления в рублях, дали важный совет.

Финансовый аналитик Валерий Попов предупреждает, что грядущее повышение ключевой ставки может значительно повлиять на доходность вкладов и сбережения. 25 октября заседание Центрального банка России внесло изменения условий для вкладчиков, и эксперты рекомендуют внимательно отнестись к этому событию, чтобы извлечь максимальную выгоду.

Ожидаемое повышение ключевой ставки: что нужно знать?

Центральный банк России уже повысил ключевую ставку до 19% в последний раз, но это не дало заметного эффекта в плане снижения инфляции. Эксперты связывают продолжающиеся инфляционные риски с недавним увеличением утилизационного сбора на автомобили и ожидаемым ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги. На фоне этих изменений экономисты прогнозируют, что ЦБ примет решение об очередном повышении ставки. По словам Валерия Попова, регулятор может увеличить ключевую ставку до 20%, а в некоторых сценариях даже до 21-22%, что станет рекордным показателем.

Почему важно подождать с открытием вкладов?

Эксперт рекомендует россиянам воздержаться от открытия вкладов прямо сейчас, чтобы избежать возможных упущений. Вот несколько причин, почему это может быть выгодным решением:

  • Повышение доходности вкладов: если ключевая ставка повысится, банки начнут предлагать вклады с более высокой процентной ставкой. Это значит, что новые вклады после повышения ставки могут приносить больший доход, чем вклады, открытые до повышения.
  • Снижение потерь на досрочном снятии: если вклад будет открыт по текущей ставке, а после повышения клиент решит закрыть его досрочно для перехода на более выгодный вариант, это приведет к потере накопленного дохода. Поэтому лучше дождаться повышения и заключить договор на более выгодных условиях.

Как лучше действовать?

Для тех, кто планирует вложить средства в рублевые депозиты, финансовые эксперты советуют придерживаться следующих рекомендаций:

  • Отложите открытие вкладов до конца октября, когда условия по процентам могут стать более выгодными.
  • Сохраняйте ликвидность: если ваши средства пока находятся на счете, а не во вкладе, это позволит вам оперативно воспользоваться более привлекательным предложением, как только ставки вырастут.
  • Отслеживайте решения ЦБ и предложения банков: Изменение ключевой ставки влияет на процентные предложения большинства банков, и своевременная реакция на эти изменения поможет извлечь максимальную выгоду.

Прогнозы и ожидания

Повышение ключевой ставки до уровня 20% и выше станет историческим событием для финансовой системы России, что может оказать влияние на весь финансовый сектор, от вкладов до кредитов. Эксперты предполагают, что такие меры могут временно замедлить инфляцию, но при этом они увеличат стоимость заимствований, что скажется на экономической активности и расходах населения.

Предстоящее повышение ключевой ставки требует осмотрительности при размещении сбережений. Эксперты советуют дождаться новых процентных условий, чтобы максимизировать доходность вкладов и не упустить возможность получить более высокие проценты на свои накопления.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Ветер сносит крыши»: как в Казани встретили первые холода

Гид по скидкам Казани

день назад

"Хочу дом, но какой?": рассказываем, из чего лучше строить в Казани

сетка на вентиляцию от тараканов как называется

Новости Казани

день назад

С 4 ноября в Казани открывается движение по дороге-дублеру Вознесенского тракта

Интересное в Казани

3 дня назад

У девелопера, государства, частника или в СНТ? Эксперт из Казани раскрыла подводные камни разных способов покупки земельного участка

стоимость утепления дома сайдингом в Москве

Новости Казани

день назад

Татарстанская налоговая хочет обанкротить экс-зятя Равиля Зиганшина

Новости Казани

6 часов назад

В Казани на Маяковского снесут башню над долгостроем

Новости Казани

6 часов назад

Мошенники обокрали казанского пенсионера на 17,8 млн рублей

Новости Татарстана

день назад

12 месяцев удачи и счастья: 3 знака Зодиака, которым повезет в 2025 году

Новости Казани

день назад

Под окнами казанской больницы нашли мертвую 52-летнюю пациентку
Лонгриды
день назад

Оптовые цены остаются повышенными: эксперты рассказали, продолжит ли в Казани увеличиваться стоимость топлива

Эксперты разъяснили, почему в Казани стремитель...

Новости Татарстана

18 минут назад

Орбакайте показала 12-летнюю дочь Клавдию, которая говорит на английском языке

Гид по скидкам Казани

день назад

Спецпроект: семья из Казани выбирает между тремя жилыми комплексами

Новости Казани

час назад

Раис РТ ознакомился с ходом строительства театра Камала

Новости Татарстана

час назад

С «маленьким гаденышем»: Ксения Собчак встретила 43-летие с сыном Платоном
На трассе М-7 под Казанью горит машина
Новости Казани
8 часов назад

На трассе М-7 под Казанью горит машина

Новости Казани

3 часа назад

Семья Алибаевых обжаловала решение суда об изъятии 3 квартир и 24 млн рублей

Новости Татарстана

4 часа назад

В Минздраве РТ прояснили ситуацию с вирусом Коксаки

Новости Татарстана

4 часа назад

Триатлонист стал чиновником в Альметьевском районе
Можно получить свой дом за месяц, но есть нюанс...
Интересное в Казани
6 дней назад

Можно получить свой дом за месяц, но есть нюансы: рассказываем про один из самых быстрых способов строительства в Казани