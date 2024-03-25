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· Артем Акчурин

Абсолютно тотальный запрет вводится с апреля для всех россиян, у которых есть дача, сад или огород

Абсолютно тотальный запрет вводится с апреля для всех россиян, у которых есть дача, сад или огород

moclub.ru

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Владельцам дач и загородных домов важно быть в курсе новых правил, вступающих в силу в России с 2024 года.

Согласно обновленным нормам, установлено строгое время пребывания на участке – с 1 апреля по 1 октября, по информации юриста Яниса Юкши. Теперь понятия "индивидуальный жилой дом" и "загородный дом" получили более четкие определения. Если ваш дом оснащен всеми необходимыми удобствами и коммуникациями, то вы можете проживать в нем круглый год.

Однако, для загородных домов ситуация иная. Обычно они не предназначены для постоянного проживания зимой, и все системы отключаются на этот период. Поэтому проживание в таких домах круглогодично запрещено, и владельцы не имеют права требовать подключения коммуникаций зимой. Тем не менее, посещение загородных домов вне установленного периода остается возможным, однако полноценное использование их вне сезона представляется затруднительным.

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