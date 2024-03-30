Абсолютно и тотально: запрет вводится с начала апреля для всех российских граждан, у которых есть дача, сад или огород

Если у вас имеется загородный дом или дача, важно быть в курсе изменений, которые вступят в силу в России с 2024 года.

Согласно новым нормам, установлены четкие даты для пребывания на участке - с 1 апреля по 1 октября, как отметил известный юрист Янис Юкша. Термины "индивидуальный жилой дом" и "загородный дом" получили более точное определение. Если ваш дом оборудован всеми необходимыми удобствами и коммуникациями, вы можете проживать в нем круглый год.

Однако, с загородными домами все несколько сложнее. В большинстве случаев они не предназначены для зимнего проживания, и все системы отключаются на этот период. Поэтому круглогодичное проживание в таких домах запрещено, и их владельцы не имеют права требовать подключения коммуникаций зимой. Однако, посещать загородные дома вне установленного периода все равно можно, но полноценное использование вне сезона ограничено.