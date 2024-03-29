Абсолютно и тотально: запрет вводится с начала апреля для всех россиян, у которых есть дача, сад или огород

Если у вас есть загородный дом или дача, важно быть в курсе новых правил, которые начнут действовать в России с 2024 года.

Согласно обновленным требованиям, установлены четкие сроки пребывания на участке - с 1 апреля по 1 октября, как отметил известный юрист Янис Юкша. Определения "индивидуальный жилой дом" и "загородный дом" стали более точными. При наличии необходимых удобств и коммуникаций, вы можете проживать в своем доме круглый год.

Однако, с загородными домами ситуация немного сложнее. В большинстве случаев они не предназначены для зимнего проживания, и все системы отключаются на этот период. Поэтому круглогодичное проживание в таких домах запрещено, и их владельцы не имеют права требовать подключения коммуникаций зимой. Тем не менее, посещать загородные дома вне установленного периода все равно можно, хотя полноценное использование вне сезона ограничено.