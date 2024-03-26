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· Артем Акчурин

Абсолютно и тотально: запрет вводится с апреля для всех россиян, у которых есть дача, сад или огород

Абсолютно и тотально: запрет вводится с апреля для всех россиян, у которых есть дача, сад или огород

gazeta.ru

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С 2024 года в России вступают в силу новые правила, которые касаются владельцев загородных домов и дач.

Эти изменения, подчеркнутые известным юристом Янисом Юкша, устанавливают четкие временные рамки для пребывания на участках - с 1 апреля по 1 октября. Теперь понятия "индивидуальный жилой дом" и "загородный дом" имеют более точные определения. Если ваш загородный дом оборудован всеми необходимыми удобствами и коммуникациями, вы сможете проживать в нем круглый год.

Однако, существуют ограничения для зимнего проживания в загородных домах из-за их неподготовленности к холодам. Большинство таких домов не предусмотрены для постоянного проживания зимой, и в это время все системы отключаются. Поэтому круглогодичное проживание в таких домах ограничено, и их владельцы не имеют права требовать подключения коммуникаций в холодный сезон. Тем не менее, посещение загородных домов вне установленного периода остается возможным, однако использование жилплощади вне сезона ограничено.

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