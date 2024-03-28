Новости России
· Артем Акчурин

Абсолютно и тотально: запрет вводится с апреля для всех граждан, у которых есть дача, сад или огород

Подписаться в Telegram

При наличии загородного дома или дачи важно быть в курсе новых правил, которые начнут действовать в России с 2024 года.

Согласно предстоящим изменениям, введены четкие временные рамки для пребывания на участке — с 1 апреля по 1 октября, по словам известного юриста Яниса Юкши. Термины "индивидуальный жилой дом" и "загородный дом" получили более точные определения. Если ваш дом оборудован необходимыми удобствами и коммуникациями, вы можете проживать в нем постоянно.

Однако с загородными домами ситуация чуть сложнее. Во многих случаях они не предназначены для зимнего проживания, и большинство систем выключаются на зимний период. Согласно новым правилам, постоянное проживание в загородных домах вне установленного графика, закрывающегося круглогодично, не допускается. Владельцы таких домов лишены права требовать подключения коммуникаций зимой. Однако время от времени посещать загородные дома вне сезона все же можно, но их полноценное использование вне установленного периода будет ограничено.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани перенесли запуск каршеринга «Яндекс.Драйв» на неопределенный срок

Гид по скидкам Казани

21 час назад

Радуем близких: рассказываем, где найти в Казани прикольные мелочи и серьезные подарки от 500 рублей

вызвать дезинсекцию от тараканов москва

Новости Татарстана

день назад

У владелицы казанского рынка «Родина» провели обыски

Новости Татарстана

15 часов назад

В Казани многодетная мать обманула 29 человек при помощи школьного чата

шоу мыльных пузырей цена в Нижнем Новгороде

Новости Татарстана

18 часов назад

В апреле татарстанцев ждет дополнительный выходной

Новости Казани

день назад

Водитель Kia Rio переехал 16-летнюю девочку в Казани

Новости Казани

день назад

На набережной Казанки возведут ресторанный комплекс

Новости Казани

день назад

В центре Казани водитель «Москвича» вылетел на тротуар и сбил женщину
Новости Казани
день назад

В Казани перенесли запуск каршеринга «Яндекс.Драйв» на неопределенный срок

В Казани перенесли запуск каршеринга «Яндекс.Драйв» на неопределенный срок

Новости Казани

10 часов назад

«Рубин» за год заработал 2,14 миллиарда рублей

Гид по скидкам Казани

21 час назад

Радуем близких: рассказываем, где найти в Казани прикольные мелочи и серьезные подарки от 500 рублей

Новости Казани

13 часов назад

В Казани на День Победы потратят 41,8 млн рублей

Новости Казани

14 часов назад

В Казани за ночь выпала месячная норма осадков
Стали известны подробности теракта в Москве, который унес не менее 143 жизней
Лонгриды
4 дня назад

Стали известны подробности теракта в Москве, который унес не менее 143 жизней

Автоновости Казани и Мира

15 часов назад

Проекты каркасных домов

Новости Татарстана

15 часов назад

В Казани многодетная мать обманула 29 человек при помощи школьного чата

Новости Татарстана

16 часов назад

«Автодор» порекомендовал водителям не ездить по трассе М-12
Куда ведет ипотечное закручивание гаек? Инсайды с рынка недвижимости.
Интересное в Казани
5 дней назад

Куда ведет ипотечное закручивание гаек? Инсайды с рынка недвижимости.