Абсолютно и тотально: запрет вводится с апреля для всех граждан, у которых есть дача, сад или огород

При наличии загородного дома или дачи важно быть в курсе новых правил, которые начнут действовать в России с 2024 года.

Согласно предстоящим изменениям, введены четкие временные рамки для пребывания на участке — с 1 апреля по 1 октября, по словам известного юриста Яниса Юкши. Термины "индивидуальный жилой дом" и "загородный дом" получили более точные определения. Если ваш дом оборудован необходимыми удобствами и коммуникациями, вы можете проживать в нем постоянно.

Однако с загородными домами ситуация чуть сложнее. Во многих случаях они не предназначены для зимнего проживания, и большинство систем выключаются на зимний период. Согласно новым правилам, постоянное проживание в загородных домах вне установленного графика, закрывающегося круглогодично, не допускается. Владельцы таких домов лишены права требовать подключения коммуникаций зимой. Однако время от времени посещать загородные дома вне сезона все же можно, но их полноценное использование вне установленного периода будет ограничено.