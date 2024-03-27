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· Артем Акчурин

Абсолютно и тотально: запрет вводится с апреля для всех граждан страны, у которых есть дача, сад или огород

Абсолютно и тотально: запрет вводится с апреля для всех граждан страны, у которых есть дача, сад или огород

РБК

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С 2024 года в России вступают в силу новые правила, которые касаются владельцев загородных домов и дач.

По мнению известного юриста Яниса Юкши, теперь установлены четкие временные рамки для проживания на участке - с 1 апреля по 1 октября. Термины "индивидуальный жилой дом" и "загородный дом" получили новые определения, придающие большую ясность. Если ваш дом оборудован всеми необходимыми удобствами и коммуникациями, вы можете проживать в нем круглый год.

С другой стороны, в случае с загородными домами возникают сложности. Они чаще всего не предназначены для зимнего проживания, и многие из систем выключаются на зимний период. Поэтому закон запрещает круглогодичное проживание в таких домах, и их владельцы не могут требовать подключения коммуникаций зимой.

Однако, посещать загородные дома вне установленного периода все же можно, хотя полноценное использование вне сезона ограничено. Эти изменения целесообразно учитывать для планирования времени пребывания на загородных участках в новом 2024 году.

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