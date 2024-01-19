«Абсолютная отмена заказов с 19 января»: всех россиян, кто покупает на Wildberries, AliExpress и Ozon, ждет сюрприз

Согласно заявлению финансового эксперта Валерия Попова, с 19 января клиенты популярных интернет-площадок, таких как Wildberries, AliExpress и Ozon, могут столкнуться с новым видом мошенничества. Злоумышленники предпринимают попытки получить доступ к личным кабинетам клиентов, обманным путем, и используют различные схемы обмана.

Одной из таких схем является получение клиентом сообщения, представляющегося от продавца интернет-магазина. В сообщении просится уточнить данные о доставке заказа, и затем мошенники запрашивают код, который приходит на телефон покупателя. Получив код, они могут получить доступ к профилю клиента и отменить все его заказы, возвращая деньги на указанный им счет.

Чтобы избежать подобного мошенничества, важно не сообщать никакие личные данные, такие как коды с телефона, никаким неизвестным отправителям. Покупателям следует быть осторожными и внимательными при общении с продавцами и предоставлении личной информации в сети, пишет PRIMPRESS.