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Яблочно-апельсиновый компот заставит удивиться: тайна опытной хозяйки

Яблочно-апельсиновый компот — это не только вку...

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Яблочно-апельсиновый компот — это не только вкусный, но и довольно простая в приготовлении заготовка, которая порадует вас своим ароматом и насыщенным вкусом. Чтобы удивить близких и гостей, опытные хозяйки используют несколько хитростей.

Рецепт яблочно-апельсинового компота

Ингредиенты:

Яблоки — 2-3 шт. (лучше кислых сортов)

Апельсины — 1-2 шт.

Сахар — по вкусу (обычно 100-200 г)

Вода — 2 литра

Специи (по желанию): корица, гвоздика

Приготовление:

Подготовка фруктов:

Яблоки тщательно моем, удаляем сердцевину и нарезаем кубиками или дольками.

Апельсины очищаем от кожицы и белых пленок, нарезаем дольками или кружочками.

Варка компота:

В кастрюле доводим до кипения воду, добавляем сахар и хорошо размешиваем, чтобы он растворился.

Затем добавляем яблоки и варим их на небольшом огне 5-7 минут.

После этого добавляем апельсины и, если хотите, специи. Варим еще 5-10 минут.

Остужение и хранение:

После того как компот сварится, выключите огонь и дайте ему настояться под крышкой 30-40 минут.

Затем разлейте компот по стерилизованным банкам и закройте крышками. Компот можно хранить в холодильнике или в прохладном месте.

Тайна опытной хозяйки:

Чтобы компот стал еще более ароматным и насыщенным, попробуйте добавить в него немного свежей мяты или имбиря во время варки. Также не забывайте, что чем дольше компот настоится, тем более ярким будет его вкус!

Приятного аппетита!

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