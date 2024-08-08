Яблочно-апельсиновый компот покорит ваши сердца: секреты опытной хозяйки

Этот рецепт достался мне от бабушки – настоящей мастерицы по части заготовок. Яблочно-апельсиновый компот по ее рецепту всегда получается невероятно ароматным, с легкой кислинкой и богатым вкусом.

Ингредиенты:

Яблоки (твердых сортов) – 1 кг

Апельсины – 2 шт. (среднего размера)

Сахар – 200 г (можно регулировать по вкусу)

Вода – 3 л

Приготовление:

1. Подготовка фруктов:Яблоки моем, удаляем сердцевину и нарезаем дольками. Апельсины тщательно моем щеткой (можно использовать и цедру для более насыщенного аромата), один апельсин нарезаем кружочками, из второго выжимаем сок.

2. Варим компот:В кастрюлю наливаем воду, добавляем сахар и доводим до кипения. В кипящий сироп опускаем дольки яблок, кружочки апельсина и варим 5-7 минут на среднем огне.

3. Секретный ингредиент: Вливаем свежевыжатый апельсиновый сок, доводим компот до кипения и сразу выключаем.

4. Настаиваем:Накрываем кастрюлю крышкой и даем настояться не менее 2-3 часов.

Бабушкины хитрости:

Чтобы компот получился красивого прозрачного цвета, яблоки лучше брать кислых или кисло-сладких сортов.

Не стоит переваривать фрукты, иначе они превратятся в кашу.

Апельсиновый сок добавляем в самом конце, чтобы сохранить максимум витамина С и яркий цитрусовый аромат.

Попробуйте приготовить этот чудесный компот! Ваши родные будут в восторге!