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"Я вас уверяю - не от ран!": военный медик раскрыл скандальные факты, почему в зоне СВО погибают военные

Военный медик Катулин: военнослужащие в зоне СВО погибают в основном не от ран
"Я вас уверяю - не от ран!": военный медик раскрыл скандальные факты, почему в зоне СВО погибают военные

Фото: открытые источники

Более чем в половине случаев в зоне СВО военные погибают вовсе не от полученных ранений, а многие ампутации - вовсе не острая необходимость, а просто следствие того, что раненому неправильно наложили жгут. С таким заявлением выступил глава учебного центра тактической медицины концерна "Калашников" Артем Катулин, его цитирует РИА Новости.

"Сегодня статистика грустная: за последние пять лет в нашей стране погибло более 85 тысяч человек в ДТП. Грустна она и по части СВО: более 30% ампутаций произведены из-за неправильного наложения жгута, более 50% всех смертей произошли не от жизнеугрожающих ранений", – сказал он.

Если не от ран, то от чего же гибнут военные? Катулин уверен, что дело в слабой подготовке бойцов и санитаров в части оказания первой помощи. Убивает не сама рана, а неправильная помощь при ее получении.

Также сложно бывает быстро доставить раненого в госпиталь. К тому же военная медицина РФ оказалась не совсем готова - врач считает, что СВО отличается большим количеством нюансов.

"Изменилось многое: калибры орудий, объем воздействия на солдат, важным является еще и местность, где идут боевые действия – по сути, это один огромный укрепрайон", – отметил медик.

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