Военный медик Катулин: военнослужащие в зоне СВО погибают в основном не от ран

Более чем в половине случаев в зоне СВО военные погибают вовсе не от полученных ранений, а многие ампутации - вовсе не острая необходимость, а просто следствие того, что раненому неправильно наложили жгут. С таким заявлением выступил глава учебного центра тактической медицины концерна "Калашников" Артем Катулин, его цитирует РИА Новости.



"Сегодня статистика грустная: за последние пять лет в нашей стране погибло более 85 тысяч человек в ДТП. Грустна она и по части СВО: более 30% ампутаций произведены из-за неправильного наложения жгута, более 50% всех смертей произошли не от жизнеугрожающих ранений", – сказал он.

Если не от ран, то от чего же гибнут военные? Катулин уверен, что дело в слабой подготовке бойцов и санитаров в части оказания первой помощи. Убивает не сама рана, а неправильная помощь при ее получении.

Также сложно бывает быстро доставить раненого в госпиталь. К тому же военная медицина РФ оказалась не совсем готова - врач считает, что СВО отличается большим количеством нюансов.