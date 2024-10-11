«Я — русский»: в российских школах начали изучать творчество Shamana

Недавно стало известно, что композиции популярного певца Ярослава Дронова, более известного под псевдонимом SHAMAN, вошли в учебную программу уроков музыки в школах Читы (Забайкальский край). Эта информация поступила от самих учащихся, а позже была подтверждена комитетом образования.

Что изучают школьники?

Как сообщает портал Chita.ru, на уроках музыки для 7 и 8 классов теперь изучают патриотические песни SHAMAN. Пресс-секретарь комитета образования Читы Гэсэр Раднаев пояснил, что творчество певца стало частью темы о патриотических песнях. О том, какие именно композиции вошли в программу, официальных данных пока нет, но среди самых известных песен SHAMAN — «Встанем» и «Я русский», которые обрели популярность после начала СВО.

Реакция общественности

Введение песен SHAMAN в школьную программу вызвало активные обсуждения в социальных сетях. Одни видят в этом шаг к укреплению патриотического воспитания и популяризации современных российских музыкантов среди молодёжи. Другие критикуют подобные изменения, считая, что музыкальное образование должно оставаться нейтральным и не касаться политизированных тем.

Творчество SHAMAN и его роль в современной культуре

Песни SHAMAN за последние годы стали символом новой волны патриотической музыки в России. Его хиты получили признание на самых разных уровнях, и в июле 2023 года президент России Владимир Путин присвоил Ярославу Дронову звание заслуженного артиста России. Эту награду певец получил за значительный вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю творческую деятельность.

Будущее патриотических песен в школах

Интеграция песен SHAMAN в учебную программу может стать лишь началом более масштабного процесса, направленного на продвижение патриотических идей через творчество современных музыкантов. Однако остаётся открытым вопрос: где провести черту между патриотическим воспитанием и объективным музыкальным образованием?