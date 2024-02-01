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· Ульяна Сенько

«Я не верю, что мы скоро победим»: чиновник заявил о необходимости всеобщей мобилизации

«Я не верю, что мы скоро победим»: чиновник заявил о необходимости всеобщей мобилизации

asiaplustj.info

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Чиновник заявил, что в России повторится масштабная мобилизация, так как это необходимо для завершения Спецоперации на Украине, сообщили в oreltimes.ru.

Советник губернатора Орловской области, Сергей Лежнев, заявил, что в настоящее время Россия стоит перед труднейшим испытанием, и скорое завершение СВО на Украине он не предвидит, так как, с его слов, «видит все своими глазами».

Чтобы Российская Федерация смогла одержать победу в данном вооруженном столкновении, по мнению чиновника, ей нужно объединить все силы и ресурсы, а без второй мобилизации этого сделать не представится возможным. Именно поэтому советник считает, что всероссийский призыв будет повторен.

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