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«Я бы за это расстреливал»: Владимир Соловьев раскритиковал губернаторов за ложь в отчетах об атаках БПЛА

Владимир Соловьев остро высказался о проблеме нападений беспилотников на территорию России. Ведущий выразил недовольство по поводу, по его мнению, недостаточных мер по обеспечению безопасности ключевых объектов.

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В последнем выпуске телепрограммы «Полный контакт», Владимир Соловьев, известный своей непосредственностью, остро высказался о проблеме нападений беспилотников на территорию России. Ведущий выразил недовольство по поводу, по его мнению, недостаточных мер по обеспечению безопасности ключевых объектов.

С присущей ему прямотой Соловьев критиковал тех, кто несет ответственность за защиту, указывая на серьезные последствия таких атак, включая пожары и отключения электроэнергии. «Как можно говорить об отраженной атаке, когда мы сталкиваемся с нарушениями электроснабжения и возгораниями?» — резко спросил он в прямом эфире.

Ведущий также подчеркнул регулярность инцидентов за текущий год и выразил мнение, что решение проблемы является более простым, чем постоянные оправдания, последующие за каждой атакой. Он особо обратил внимание на ситуацию в городах, где атаки привели к отключению электричества, демонстрируя, по его словам, очевидное бездействие, сообщает информационный портал «ЦАРЬГРАД».

Ответ на замечания Соловьева был быстрым. В личном телеграм-канале Роман Алехин, социальный аналитик и военный волонтер, акцентировал внимание на том, что проблемы, связанные с беспилотниками, подчеркивают как технические, так и системные слабости. Аналитик обратил внимание на то, что крупные корпорации могли бы финансировать разработку защитных механизмов, однако они предпочитают уклоняться от несения ответственности.

И ведущий, и аналитик выделяют значимость прозрачности и правдивости в информировании населения о фактическом положении дел, считая это критически необходимым для сохранения доверия граждан к действиям правительства и реализуемым мерам безопасности.

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